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Комаров Иван Михайлов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Комаров Иван Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
40-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
31.01.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 344
Полная запись МК
Счёт браков: 40
Жених - Шеин Григорий Федоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Усатых Александра Михайлова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шеин Михаил Федоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Комаров Иван Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Усатых Иосиф Семенов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Перевалов Матвей Григорьев, сельский обыватель (с. Янычевское, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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