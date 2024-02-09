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Абрамов Михаил Александров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Абрамов Михаил Александров
Тип записи
о браке
Номер записи
38-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Вершилово, Вершиловская вол., Балахнинский у., Нижегородская губ.
Дата брака
30.01.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 343
Полная запись МК
Счёт браков: 38
Жених - Ерофеев Афанасий Кондратов, запасный ефрейтор (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сипягина Евдокия Матвеева, крестьянская дочь-девица (с. Готовцево, Воскресенская вол., Галичский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ерофеев Николай Кондратов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гилев Петр Федотов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сипягин Иван Дмитриев, крестьянин (с. Готовцево, Воскресенская вол., Галичский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Абрамов Михаил Александров, крестьянин (с. Вершилово, Вершиловская вол., Балахнинский у., Нижегородская губ.)
Комментарий наборщика
в оригинале указана только Воскресенская волость у невесты, но по опыту просмотра МК можно сказать, что если указана волость и не указан НП, значит речь идет о волостном центре. То же касается с. Вершилово у поручителя Михаила Абрамова
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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