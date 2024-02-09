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Сипягина Евдокия Матвеева

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Сипягина Евдокия Матвеева
Тип записи
о браке
Номер записи
38-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
с. Готовцево, Воскресенская вол., Галичский у., Костромская губ.
Дата брака
30.01.1900
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 343
Полная запись МК
Счёт браков: 38
Жених - Ерофеев Афанасий Кондратов, запасный ефрейтор (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сипягина Евдокия Матвеева, крестьянская дочь-девица (с. Готовцево, Воскресенская вол., Галичский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ерофеев Николай Кондратов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гилев Петр Федотов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сипягин Иван Дмитриев, крестьянин (с. Готовцево, Воскресенская вол., Галичский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Абрамов Михаил Александров, крестьянин (с. Вершилово, Вершиловская вол., Балахнинский у., Нижегородская губ.)
Комментарий наборщика
в оригинале указана только Воскресенская волость у невесты, но по опыту просмотра МК можно сказать, что если указана волость и не указан НП, значит речь идет о волостном центре. То же касается с. Вершилово у поручителя Михаила Абрамова
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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