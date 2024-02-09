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Кузнецов Алексей Семенов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Кузнецов Алексей Семенов
Тип записи
о браке
Номер записи
32-б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
26.01.1900
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Евгений Шестаков, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 341
Полная запись МК
Счёт браков: 32
Жених - Кузнецов Алексей Семенов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мальцева Евдокия Иванова, мастерового дочь, девица (с. Нытвенский зав., Нытвенская вол., Оханский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Стрелков Евгений Артемьев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Крапивин Филипп Андреев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мальцев Василий Иванов, мастеровой (с. Нытвенский зав., Нытвенская вол., Оханский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мальцев Иван Иванов, мастеровой (с. Нытвенский зав., Нытвенская вол., Оханский у., Пермская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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