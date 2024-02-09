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Окулов Иван Андреев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Окулов Иван Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
30-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
24.01.1900
Священнослужители
священник Павел Пьянков, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Александр Бирюков
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 340
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Макаров Константин Кузьмин, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пегушина Ксения Алексеева, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Рябков Федор Тимофеев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кырчанов Филипп Дмитриев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Окулов Иван Андреев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жуланов Василий Иванов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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