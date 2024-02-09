Буданов Николай Петров
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Буданов Николай Петров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 29-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 24.01.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Статус персоны
- сельский обыватель
- Нас. Пункт приписки
- п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата брака
- 24.01.1900
- Священнослужители
- священник Аполлоний Некрасов, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Аркадий Каптерев
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 340
- Полная запись МК
- Счёт браков: 29
Жених - Попов Павел Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Медведева Любовь Михайлова, сельскообывательская дочь-девица (д. Старая Бершеть, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Попов Иван Тимофеев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ульянов Андрей Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пономарев Николай Павлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Буданов Николай Петров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
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