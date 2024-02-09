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Новожилов Николай Федоров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Новожилов Николай Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
28-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
д. Рыжь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
24.01.1900
Священнослужители
священник Евгений Шестаков, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 340
Полная запись МК
Счёт браков: 28
Жених - Новожилов Фрол Дмитриев, унтер-офицер пермского Губернского жандармского управления (д. Рыжь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Онисимова Анна Федорова, уволенного в запас армии рядового дочь, девица (д. Рыжь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Новожилов Николай Федоров, сельский обыватель (д. Рыжь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Балмашев Михаил Иванов, крестьянин (д. Касимово, Больше-Буртымская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рябков Евлампий Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Новожилов Михаил Дмитриев, запасный унтер-офицер (д. Рыжь, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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