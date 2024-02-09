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Чугаев Александр Афанасьев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Чугаев Александр Афанасьев
Тип записи
о браке
Номер записи
20-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
21.01.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 337
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Катаев Дмитрий Ефимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чугаева Таисия Афанасьева, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Катаев Иван Ефимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Катаев Василий Ефимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чугаев Александр Афанасьев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Архипов Николай Панкратов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "мет. спр. 2/II-27 г. № 101"
Примечание / Дополнительно
"мет. спр. 2/II-27 г. № 101"
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Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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