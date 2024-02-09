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Кисленицын Иван Андреев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Кисленицын Иван Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
19-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
21.01.1900
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 337
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Кисленицын Иван Андреев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Перевалова Екатерина Петрова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кисленицын Григорий Борисов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рагозин Николай Андреев, сельский обыватель (д. Воробьи, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Грехов Иван Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Перевалов Афанасий Петров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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