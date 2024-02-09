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Уткин Василий Андреев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Уткин Василий Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пальник верхний, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
17.01.1900
Священнослужители
священник Павел Пьянков, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Александр Бирюков
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 336
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Петухов Федор Герасимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Уткина Анна Андреева, крестьянская дочь-девица (д. Пальник верхний, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Поляков Филимон Ильин, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Акинфиев Павел Федоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Уткин Василий Андреев, крестьянин (д. Пальник верхний, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зимбактин Алексей Федотов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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