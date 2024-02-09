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Уткина Анна Андреева

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Уткина Анна Андреева
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Пальник верхний, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
17.01.1900
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Павел Пьянков, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Александр Бирюков
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 336
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Петухов Федор Герасимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Уткина Анна Андреева, крестьянская дочь-девица (д. Пальник верхний, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Поляков Филимон Ильин, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Акинфиев Павел Федоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Уткин Василий Андреев, крестьянин (д. Пальник верхний, Янычевская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зимбактин Алексей Федотов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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