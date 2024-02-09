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Бардов Иван Яковлев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Бардов Иван Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
14-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
16.01.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов, дьякон Ксенофонт Удинцев, псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 335
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Фотиев Михаил Фокин, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шеина Ирина Ефимова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Чайкин Степан Васильев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Малых Павел Григорьев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шеин Андрей Федоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бардов Иван Яковлев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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