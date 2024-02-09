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Алексеев Пуд незаконнорожденный

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Алексеев Пуд незаконнорожденный
Тип записи
о браке
Номер записи
10-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
12.01.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 334
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Алексеев Макар незаконнорожд., сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чагина Анна Михайлова, крестьянская дочь-девица (д. Фадина, Ныробская вол., Чердынский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Воеводкин Николай Евсигниев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Скотников Григорий Евдокимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексеев Пуд незаконнорожденный, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ягодников Иван Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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