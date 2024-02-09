Чагина Анна Михайлова
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Чагина Анна Михайлова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 10-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 12.01.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Статус персоны
- крестьянская дочь-девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Фадина, Ныробская вол., Чердынский у., Пермская губ.
- Дата брака
- 12.01.1900
- Возраст (лет)
- 25
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 334
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Алексеев Макар незаконнорожд., сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чагина Анна Михайлова, крестьянская дочь-девица (д. Фадина, Ныробская вол., Чердынский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Воеводкин Николай Евсигниев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Скотников Григорий Евдокимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексеев Пуд незаконнорожденный, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ягодников Иван Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
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