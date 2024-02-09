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Мещеряков Иван Иванов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Мещеряков Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
09-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.01.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата брака
12.01.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 333
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Тынкасов Дмитрий Иванов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Корзунина Анастасия Семенова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Черепов Петр Максимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Черепов Федор Максимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мещеряков Иван Иванов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Трегубов Степан Федоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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