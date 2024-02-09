Глухих Павел Александров
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Глухих Павел Александров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 07-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 12.01.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Статус персоны
- сельский обыватель
- Нас. Пункт приписки
- п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата брака
- 12.01.1900
- Священнослужители
- протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Николай Белозерцев
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 333
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Манцырин Григорий Семенов, запасный мастеровой младшего разряда (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гордеева Елизавета Степанова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петухов Григорий Степанов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель жениха №2 - Архипов Павел Панкратов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №1 - Глухих Павел Александров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Свидетель невесты №2 - Манцырин Николай Семенов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
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