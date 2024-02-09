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Грамолина Алевтина Аполлонова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Грамолина Алевтина Аполлонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
516-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Дата крещения
30.12.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 259 муж
Урожд. - Грамолин Всеволод Степанов
Отец - Грамолин Степан Петров, потомственный почетный гражданин
Мать - Грамолина Алевтина Аполлонова
Воспр. - Грамолин Аполлоний Степанов, родителя сын
Воспр. - Некрасова Елизавета Ильина, местного священника жена (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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