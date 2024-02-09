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Грамолин Степан Петров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Грамолин Степан Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
516-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
потомственный почетный гражданин
Дата крещения
30.12.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 259 муж
Урожд. - Грамолин Всеволод Степанов
Отец - Грамолин Степан Петров, потомственный почетный гражданин
Мать - Грамолина Алевтина Аполлонова
Воспр. - Грамолин Аполлоний Степанов, родителя сын
Воспр. - Некрасова Елизавета Ильина, местного священника жена (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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