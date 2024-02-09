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Петухов Николай Сильвестров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Петухов Николай Сильвестров
Тип записи
о рождении
Номер записи
514-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельскообывательский сын
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
29.12.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 257 муж
Урожд. - Петухов Константин Александров
Отец - Петухов Александр Сильвестров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Петухова Анна Андреева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Петухов Николай Сильвестров, сельскообывательский сын (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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