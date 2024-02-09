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Чирцова Александра Петрова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Чирцова Александра Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
508-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
26.12.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 253 жен
Урожд. - Чирцова Татьяна Степанова
Отец - Чирцов Степан Георгиев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Чирцова Александра Петрова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Чирцова Валентина Степанова, родителя дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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