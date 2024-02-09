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Комарова Антонина Михайлова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Комарова Антонина Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
506-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельскообывательская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
26.12.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 252 жен
Урожд. - Комарова Валентина Иванова
Отец - Комаров Иван Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Комарова Екатерина Федорова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Комарова Антонина Михайлова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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