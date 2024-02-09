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Комаров Иван Михайлов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Комаров Иван Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
506-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
26.12.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 252 жен
Урожд. - Комарова Валентина Иванова
Отец - Комаров Иван Михайлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Комарова Екатерина Федорова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Комарова Антонина Михайлова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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