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Соколов Иван Павлов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Соколов Иван Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
505-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
24.12.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 254 муж
Урожд. - Соколов Николай Алексеев
Отец - Соколов Алексей Павлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Соколова Александра Спиридонова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Соколов Иван Павлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "свид. выдано 6/III-24 года"
Примечание / Дополнительно
"свид. выдано 6/III-24 года"
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