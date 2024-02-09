Соколова Александра Спиридонова
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Соколова Александра Спиридонова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 505-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 24.12.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Нас. Пункт приписки
- п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата крещения
- 24.12.1900
- Священнослужители
- протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Аркадий Каптерев
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 326
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 254 муж
Урожд. - Соколов Николай Алексеев
Отец - Соколов Алексей Павлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Соколова Александра Спиридонова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Соколов Иван Павлов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "свид. выдано 6/III-24 года"
- Примечание / Дополнительно
- "свид. выдано 6/III-24 года"
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