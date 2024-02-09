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Шестаков Николай Алексеев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Шестаков Николай Алексеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
503-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
24.12.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 325
Полная запись МК
Счёт родившихся: 252 муж
Урожд. - Шестаков Николай Алексеев
Отец - Шестаков Алексей Евсигниев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Шестакова Антонина Ильина (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Масленников Василий Ильин, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "выдана справка 1924 г. 11 июня"
Примечание / Дополнительно
"выдана справка 1924 г. 11 июня"
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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