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Кудрявцев Константин Иванов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Кудрявцев Константин Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
498-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
21.12.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 249 муж
Урожд. - Кудрявцев Константин Иванов
Отец - Кудрявцев Иван Васильев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Кудрявцева Ольга Семенова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Беляев Максим Семенов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "№ 956062 от 17/VI-53"
Примечание / Дополнительно
"№ 956062 от 17/VI-53"
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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