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Балабанова Агапья Федотова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Балабанова Агапья Федотова
Тип записи
о рождении
Номер записи
496-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
20.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 248 жен
Урожд. - Балабанова Клавдия Александрова
Отец - Балабанов Александр Васильев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Балабанова Агапья Федотова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Кирчанова Александра Федотова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "№ 680484 от 10/X-54 [или 57] г."
Примечание / Дополнительно
"№ 680484 от 10/X-54 [или 57] г."
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