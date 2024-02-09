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Комаров Владимир Лаврентьев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Комаров Владимир Лаврентьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
494-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
родителя сын
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
19.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 247 муж
Урожд. - Комаров Павел Лаврентьев
Отец - Комаров Лаврентий Матвеев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Комарова Александра Артемьева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Комаров Владимир Лаврентьев, родителя сын (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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