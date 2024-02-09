Кухлов Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухлов Андрей Петров

Кухлов Андрей Петров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Кухлов Андрей Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
493-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
19.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Николай Белозерцев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 246 муж
Урожд. - Кухлов Павел Андреев
Отец - Кухлов Андрей Петров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Кухлова Александра Яковлева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Кухлов Николай Петров, сельскообывательский сын (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close