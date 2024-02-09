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Орлова Александра Капитонова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Орлова Александра Капитонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
490-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
18.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев, бабка, сельскообывательская жена, вдова Анастасия Иларионова Манцырина
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 246 жен
Урожд. - Орлова Антонина Иванова
Отец - Орлов Иван Митрофанов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Орлова Александра Капитонова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Поносова Александра Дмитриева, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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