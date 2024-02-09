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Коковин Иван Георгиев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Коковин Иван Георгиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
489-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельскообывательский сын
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
17.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 244 муж
Урожд. - Коковин Григорий Павлов
Отец - Коковин Павел Александров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Коковина Мария Алексеева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Коковин Иван Георгиев, сельскообывательский сын (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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