Шеин Василий Ефимов
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Шеин Василий Ефимов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 488-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 16.12.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Статус персоны
- сельский обыватель
- Нас. Пункт приписки
- п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата крещения
- 17.12.1900
- Священнослужители
- священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Петр Богоявленский
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 322
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 243 муж
Урожд. - Фотиев Василий Михайлов
Отец - Фотиев Михаил Фокин, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Фотиева Ирина Ефимова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Шеин Василий Ефимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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