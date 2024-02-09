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Фотиев Михаил Фокин

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Фотиев Михаил Фокин
Тип записи
о рождении
Номер записи
488-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
17.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 243 муж
Урожд. - Фотиев Василий Михайлов
Отец - Фотиев Михаил Фокин, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Фотиева Ирина Ефимова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Шеин Василий Ефимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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