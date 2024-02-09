Южанинов Павел Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮжанинов Павел Матвеев

Южанинов Павел Матвеев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Южанинов Павел Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
486-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
16.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Александр Бирюков
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 245 жен
Урожд. - Южанинова Клавдия Павлова
Отец - Южанинов Павел Матвеев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Южанинова Любовь Алексеева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Южанинова Агриппина Матвеева, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close