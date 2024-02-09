Кухлов Степан Андреев
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Кухлов Степан Андреев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 485-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 16.12.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Нас. Пункт приписки
- п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата крещения
- 16.12.1900
- Священнослужители
- священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Александр Бирюков
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 322
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 241 муж
Урожд. - Кухлов Степан Андреев
Отец - Кухлов Андрей Данилов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Кухлова Параскева Федорова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Акинфиев Иван Федоров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
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