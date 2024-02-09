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Петухова Мария Степанова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Петухова Мария Степанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
484-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельскообывательская дочь-девица
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
14.12.1900
Священнослужители
священник Евгений Шестаков , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 244 жен
Урожд. - Медведева Анастасия Константинова
Отец - Медведев Константин Ефимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Медведева Анна Евсигниева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Петухова Мария Степанова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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