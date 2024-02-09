Медведева Анна Евсигниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Анна Евсигниева

Медведева Анна Евсигниева

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Медведева Анна Евсигниева
Тип записи
о рождении
Номер записи
484-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
14.12.1900
Священнослужители
священник Евгений Шестаков , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 244 жен
Урожд. - Медведева Анастасия Константинова
Отец - Медведев Константин Ефимов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Медведева Анна Евсигниева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Петухова Мария Степанова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close