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Субботин Илья Григорьев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Субботин Илья Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
481-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
14.12.1900
Священнослужители
священник Евгений Шестаков , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 238 муж
Урожд. - Трясолобов Павел Григорьев
Отец - Трясолобов Григорий Петров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Трясолобова Наталья Евграфова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Субботин Илья Григорьев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "выдано удостоверение 13-го декабря 1918 года за № 16"
Примечание / Дополнительно
"выдано удостоверение 13-го декабря 1918 года за № 16"
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