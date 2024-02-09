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Денисова Клавдия Павлова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Денисова Клавдия Павлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
480-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
13.12.1900
Священнослужители
священник Евгений Шестаков , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 243 жен
Урожд. - Денисова Клавдия Павлова
Отец - Денисов Павел Евграфов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Денисова Афанасия Константинова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Соколова Анна Иванова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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