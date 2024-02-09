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Чебыкин Иван Георгиев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Чебыкин Иван Георгиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
479-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
13.12.1900
Священнослужители
священник Евгений Шестаков , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 237 муж
Урожд. - Чебыкин Михаил Иванов
Отец - Чебыкин Иван Георгиев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Чебыкина Анна Васильева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Чебыкин Степан Иванов, родителя сын (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Чебыкина Наталья Иванова, родителя дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "вступил в I брак с гр-кой Протопоповой Домной Григор. 27/I-26 г. № 9"
Примечание / Дополнительно
"вступил в I брак с гр-кой Протопоповой Домной Григор. 27/I-26 г. № 9"
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