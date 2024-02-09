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Воеводкин Иван Сергеев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Воеводкин Иван Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
473-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Священнослужители
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 232 муж
Урожд. - Воеводкин мертворожд. Иванов
Отец - Воеводкин Иван Сергеев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Воеводкина Мария Семенова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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