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Вахрушев Иван Васильев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Вахрушев Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
472-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
06.12.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 231 муж
Урожд. - Александров Николай Васильев
Отец - Александров Василий Иванов, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Александрова Мария Лукина (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Вахрушев Иван Васильев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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