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Жвакин Николай Иванов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Жвакин Николай Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
469-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
05.12.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 230 муж
Урожд. - Жвакин Николай Иванов
Отец - Жвакин Иван Дмитриев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Жвакина Татьяна Ильина (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Жвакин Николай Дмитриев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "вступил в I брак с гр. [неразб.] Таисией Мих. 13/XI-26 г. № 22" ; "5/I-60 г."
Примечание / Дополнительно
"вступил в I брак с гр. [неразб.] Таисией Мих. 13/XI-26 г. № 22" ; "5/I-60 г."
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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