Корнева Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнева Анна Григорьева

Корнева Анна Григорьева

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Корнева Анна Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
468-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
04.12.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 239 жен
Урожд. - Корнева Анна Григорьева
Отец - Корнев Григорий Иванов, запасный рядовой (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Корнева Екатерина Кузьмина (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Малых Антонина Константинова, сельскообывательская жена (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close