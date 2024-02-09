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Кисленицына Екатерина Петрова

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Кисленицына Екатерина Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
467-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
04.12.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Аркадий Каптерев
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 238 жен
Урожд. - Кисленицына Анна Иванова
Отец - Кисленицын Иван Андреев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Кисленицына Екатерина Петрова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Кисленицына Параскева Константинова, сельскообывательская жена (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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