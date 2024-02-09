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Козлов Александр Александров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Козлов Александр Александров
Тип записи
о рождении
Номер записи
466-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
родителя сын
Нас. Пункт приписки
д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
03.12.1900
Священнослужители
священник Ксенофонт Удинцев , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 229 муж
Урожд. - Козлов Николай Александров
Отец - Козлов Александр Михайлов, запасный рядовой (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Козлова Анна Степанова (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Козлов Александр Александров, родителя сын (д. Романовка, Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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