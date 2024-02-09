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Князев Иван Федоров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Князев Иван Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
463-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.11.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
запасный рядовой
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
30.11.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Александр Бирюков
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 317
Полная запись МК
Счёт родившихся: 235 жен
Урожд. - Князева Варвара Иванова
Отец - Князев Иван Федоров, запасный рядовой (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Князева Анисья Иванова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Князева Анна Иванова, родителя дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
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