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Чернышев Александр Николаев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Чернышев Александр Николаев
Тип записи
о рождении
Номер записи
462-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.11.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
28.11.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 316
Полная запись МК
Счёт родившихся: 234 жен
Урожд. - Чернышева Клавдия Александрова
Отец - Чернышев Александр Николаев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Чернышева Антонина Галактионова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Бессонова Анна Галактионова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "вступила в I брак 13/X-29 [или 22] г. с гр. Шибковым"
Примечание / Дополнительно
"вступила в I брак 13/X-29 [или 22] г. с гр. Шибковым"
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