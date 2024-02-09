Чернышев Александр Николаев
Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
- ФИО
- Чернышев Александр Николаев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 462-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 28.11.1900
- Приход
- Христорождественская ц.
- Губерния прихода
- Пермская губ.
- Уезд прихода
- Пермский у.
- Место прихода
- Юг (Юговские каз. заводы)
- Статус персоны
- сельский обыватель
- Нас. Пункт приписки
- п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
- Дата крещения
- 28.11.1900
- Священнослужители
- протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Петр Богоявленский
- Архивный код
- ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 316
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 234 жен
Урожд. - Чернышева Клавдия Александрова
Отец - Чернышев Александр Николаев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Чернышева Антонина Галактионова (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Бессонова Анна Галактионова, сельскообывательская дочь-девица (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "вступила в I брак 13/X-29 [или 22] г. с гр. Шибковым"
- Примечание / Дополнительно
- "вступила в I брак 13/X-29 [или 22] г. с гр. Шибковым"
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