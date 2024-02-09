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Черенев Павел Александров

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Черенев Павел Александров
Тип записи
о рождении
Номер записи
461-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.11.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
сельский обыватель
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
27.11.1900
Священнослужители
священник Аполлоний Некрасов , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 316
Полная запись МК
Счёт родившихся: 228 муж
Урожд. - Черенев Федор Павлов
Отец - Черенев Павел Александров, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Черенева Александра Григорьева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Гришин Григорий Григорьев, сельскообывательский сын (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "выдана метрическая справка 1924 г. 19/VI"
Примечание / Дополнительно
"выдана метрическая справка 1924 г. 19/VI"
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