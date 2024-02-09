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Желтяков Григорий Михайлов

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Желтяков Григорий Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
460-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.11.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Нас. Пункт приписки
п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.
Дата крещения
26.11.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 316
Полная запись МК
Счёт родившихся: 227 муж
Урожд. - Желтяков Григорий Михайлов
Отец - Желтяков Михаил Яковлев, сельский обыватель (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Мать - Желтякова Зинаида Дмитриева (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Воспр. - Желтяков Владимир Яковлев, сельскообывательский сын (п. Юг (Юговские каз. заводы), Юговская вол., Пермский у., Пермская губ.)
Примечание: "вступил в I-й брак с гр-кой Катаевой Зинаидой Ефимовной 1925 г. 13/II за № 17" ; "свид. выдано 6/II-1929 г."
Примечание / Дополнительно
"вступил в I-й брак с гр-кой Катаевой Зинаидой Ефимовной 1925 г. 13/II за № 17" ; "свид. выдано 6/II-1929 г."
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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